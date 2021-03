Xiaomi: Redmi Note 10 trapela interamente online a poche ore dall'annuncio

Il mondo dei leak in campo smartphone è sempre più "efficiente", ovvero in grado di anticipare quanto verrà svelato dai grandi produttori del settore. Un'altra dimostrazione in tal senso è arrivata in data odierna, dato che Redmi Note 10 è già trapelato interamente online.

Infatti, sul popolare portale SlashLeaks sono comparse delle immagini e un video unboxing relativi proprio al succitato dispositivo. Gli utenti non sembrano avere particolari dubbi in merito alla veridicità del materiale emerso, in quanto il trust score decretato dalla community è pari al 100%. Insomma, sembra proprio che qualcuno sia riuscito a mettere le mani sullo smartphone prima del previsto.

Da quanto trapelato, apprendiamo che la scheda tecnica di Redmi Note 10 dovrebbe includere un display AMOLED da 6,43 pollici con foro per la fotocamera posto in alto al centro, un processore Qualcomm Snapdragon 678, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 33W.

In ogni caso, Xiaomi ha confermato che la Redmi Note 10 Family verrà annunciata per l'Italia nella giornata di domani 4 marzo 2021, mediante un evento che prenderà il via alle ore 13:00. Sarà possibile seguire quest'ultimo in live streaming attraverso i classici canali. Insomma, non ci resta che attendere qualche ora per saperne di più.