Xiaomi Redmi Note 10 Ultra arriverà il 26 maggio: ecco come sarà

Il brand Redmi ha veramente molte sorprese in serbo per i suoi fan: assieme a Redmi Note 8 versione 2021, infatti, durante l’evento del 26 maggio in Cina potrebbe mostrarsi per la prima volta anche Redmi Note 10 Ultra, come dimostrano alcuni render e poster pubblicati in rete tramite l’account ufficiale.

Come ripreso anche dai colleghi di GSMArena, sul social network Weibo Redmi ha pubblicato una serie di immagini che mostra chiaramente un dispositivo della serie Note 10 nel suo design, ritenuto essere dai tipster proprio la variante Ultra alla luce di alcuni leak diffusi giusto nelle giornate scorse. In tali poster notiamo innanzitutto il design, caratterizzato soprattutto dal colore Phantom Blue con dettagli 3D sul pannello posteriore, pensati per garantire una buona presa e una sensazione di top di gamma.

Sempre sul retro si mostra il modulo fotocamera nella sua interezza, con una singola fotocamera posizionata su base argentata e accompagnata dal flash LED, assieme poi ad altri sensori nascosti nel blocco nero rettangolare dagli angoli arrotondati. Si vede, però, anche il display in dotazione, presumibilmente un AMOLED da 6,53 pollici con refresh rate di 90Hz e notch punch-hole al centro per ospitare il sensore selfie.

Tra le altre specifiche tecniche trapelate di recente si segnala la presenza di chipset MediaTek Dimensity 1100 con supporto al 5G, batteria da 5.000 mAh e tagli di memoria che vedono 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione. Per ogni dettaglio ufficiale, però, basterà aspettare la fatidica data di presentazione in Cina.

Restando nel mondo Redmi, a fine aprile l’azienda ha presentato il suo primo smartphone da gaming, Redmi K40 Gaming Edition.