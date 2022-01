Xiaomi Redmi Note 10S e MacBook Pro M1 in offerta oggi su Amazon

Anche in giornata odierna, Amazon rinnova le proprie promozioni e quest'oggi, mercoledì 5 Gennaio 2022, propone a prezzo ridotto lo Xiaomi Redmi Note 10S ed il MacBook Pro M1, nella versione con schermo da 13 pollici e 6 gigabyte di RAM.

Di seguito gli sconti:

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Argento: 1.209 Euro (1.479 Euro)

Xiaomi Redmi Note 10S Smartphone RAM 6GB Rom 64GB 6.43'' AMOLED DotDisplay 64MP, Azzurro/Blu: 204 Euro (229 Euro)

Sul MacBook Pro con processore M1, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte viene proposto anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 241,80 Euro al mese per cinque mesi, con consegna garantita tra il 24 e 25 Gennaio 2022 e possibilità di aggiungere la protezione extra AppleCare+ per 3 anni al prezzo di 279 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata nella scheda.

Lo Xiaomi Redmi Note 10S, nella versione con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, invece, è venduto e spedito da un venditore terzo e non direttamente da Amazon, ma beneficia comunque di tutti i vantaggi previsti dalla garanzia cliente Amazon. In questo caso la consegna è prevista tra il 14 ed il 18 Gennaio 2022.