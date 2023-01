Xiaomi Redmi Note 11 a 180 euro da Unieuro, ancora per pochi giorni

Con il lancio delle ultime Offerte Solo Online da Unieuro, disponibili da ieri 9 gennaio 2023 e fino al 15 del mese, si possono trovare molti dispositivi mobili a prezzi molto interessanti. Su tutti spicca soprattutto lo Xiaomi Redmi Note 11 al 28% in meno, acquistabile in sconto però soltanto fino al 12 gennaio prossimo.

Lo smartphone in questione è dal momento del lancio sul mercato internazionale uno dei device più venduti al mondo, complice l’ottimo rapporto qualità-prezzo, ma che specifiche tecniche ha? Sotto la scocca si trovano il chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G, 128 GB di archiviazione interna con espansione tramite microSD e 4 GB di RAM, oltre alla batteria da 5.000 mAh. Lato fotocamera si trovano quattro sensori posteriormente, con il primario da 50 MP, e una lente singola anteriore da 13 megapixel su notch punch-hole collocato centralmente in un display AMOLED da 6,43 pollici FHD+, la cui frequenza di aggiornamento è di 90Hz.

Da Unieuro Xiaomi Redmi Note 11 viene solitamente venduto a 249,90 euro ma, ancora per due giorni, può essere acquistato a 179 euro. Il pagamento può essere completato in tre rate senza interessi con Klarna o PayPal, mentre la consegna a domicilio viene assicurata a costo zero entro minimo due giorni e massimo cinque giorni. In alternativa, è possibile procedere con il ritiro immediato in negozio.

Parlando sempre di smartphone di ultima generazione in offerta, da Trony potete trovare Samsung Galaxy S22 e Z Flip4 a ottimi prezzi.