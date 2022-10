Xiaomi Redmi Note 11 a meno di 200 euro fino stasera da Mediaworld

Pochi giorni fa abbiamo visto i migliori smartphone low-cost a meno di 200 euro da Euronics, ma non è l’unica offerta del momento che porta un dispositivo mobile a un prezzo particolarmente basso. Da Mediaworld fino questa sera c’è lo Xiaomi Redmi Note 11 a 189,99 euro!

La catena di distribuzione ha aggiornato le promozioni Solo per Oggi includendovi lo Xiaomi Redmi Note 11 da 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, espandibile sempre con microSD. Il modello proposto da Mediaworld è in colorazione grigia. Lato fotocamera troviamo quattro sensori sul retro (50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e uno frontale da 13 MP. La batteria è da 5.000 mAh, mentre il chipset è Qualcomm Snapdragon 680 4G. Chiude il tutto lo schermo AMOLED da 6,43 pollici FHD+ a 90Hz.

Solitamente questo smartphone è in vendita a 249 euro ma, come già anticipato, ora è disponibile a 189,99 euro con pagamento effettuabile soltanto in unica soluzione e consegna a domicilio gratuita. Questa offerta, ribadiamo, è valida esclusivamente online e fino alle 23:59 di oggi, 19 ottobre 2022. Tra gli acquisti aggiuntivi, infine, Mediaworld propone la protezione per uno o due anni di danno e furto, con costi a partire da 29,99 euro.

