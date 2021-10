Xiaomi Redmi Note 11 in arrivo: diffuse specifiche tecniche della gamma

Si torna a parlare ancora una volta della gamma di smartphone Xiaomi Redmi Note 11, apparentemente prossima al lancio sul mercato. Dopo il leak del supporto alla ricarica rapida a 120W per Redmi Note 11 Pro, ora i tipster del settore sono tornati alla carica con indiscrezioni sull’intera scheda tecnica.

A parlarne nel dettaglio è stato l’informatore Arsenal tramite il social network cinese Weibo, dove egli ha parlato di entrambi i modelli Redmi Note 11 e Note 11 Pro. In particolare, egli ha rivelato che sotto la scocca dovrebbe apparire un chipset MediaTek Dimensity in entrambi i modelli, con SoC Dimensity 810 nel caso del modello base e Dimensity 920 nel caso del modello Pro. Tuttavia, non è certa la loro dotazione nelle varianti che giungeranno sul mercato internazionale, oltre i confini del Dragone.

Ad accompagnare tali chipset saranno almeno 6/8 GB di memoria e 128 GB di archiviazione, ma non è da escludere un aumento di RAM e storage. Per quanto riguarda il display, invece, si parla di un pannello LED a 120Hz per Redmi Note 11 e OLED a 120Hz per la variante Pro. Infine, lato fotocamera la variante base dovrebbe avere un sensore principale da 50 megapixel, contro il sensore da 108 megapixel del Redmi Note 11 Pro. Chiude la scheda la batteria, da 5.000 mAh in entrambi i modelli ma con supporto alla ricarica rapida da 33W sullo smartphone vanilla e a 120W per il modello Pro.

Riguardo prezzo e data di presentazione c’è meno certezza, ma per ora si parla dell’annuncio in data 11 novembre 2021 in Cina, con prezzi a partire da 248 Dollari al cambio attuale per Redmi Note 11 Pro e 186 Dollari al cambio attuale per Redmi Note 11. Consigliamo, però, di prendere tutti questi dati con le pinze.

Ci sono però anche altre voci di mercato interessanti riguardanti questi smartphone: in particolare, la gamma Redmi potrebbe dire addio alla MIUI.