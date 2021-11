Xiaomi Redmi Note 11: lancio imminente in Europa? Il sorprendente rumor dell'ultimo minuto

La presentazione in Cina di Redmi Note 11 da parte di Xiaomi è avvenuta poco meno di un mese fa e, allora, l’attesa per gli appassionati utenti europei sembrava poter essere particolarmente lunga. Fortunatamente ci sono grandi novità positive: l’intera gamma potrebbe essere vicina al lancio nel Vecchio Continente!

Secondo quanto ripreso da 91mobiles in esclusiva, grazie all’informatore Mukul Sharma, le varianti globali di Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+ sarebbero state provate attivamente all’interno del mercato europeo anche presso le autorità competenti nell’emissione dei certificati necessari prima del lancio. Nella lista al momento sembra mancare il modello base Redmi Note 11, ma si prevede che anch’esso in realtà sarà incluso alla lista al momento del lancio.

Tra l’altro, si parlava di un possibile cambio importante nelle specifiche tecniche rispetto alla controparte cinese: Redmi Note 11 dovrebbe passare dal chipset MediaTek Dimensity a soluzioni firmate Qualcomm, nello specifico i SoC Snapdragon 778G Plus o Snapdragon 695. Ci si attende, poi, anche la modifica del modulo fotocamera posteriore, ma non è nulla di certo. Invitiamo dunque i lettori interessati a tenere occhi e orecchie aperte per ogni novità riguardo al trio Redmi Note 11, considerando i detti rumor cum grano salis.

Nella giornata odierna abbiamo anche parlato del presunto arrivo del programma di riparazione smartphone “fai da te” firmato Xiaomi, a partire dal mercato indiano.