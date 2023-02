Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G in offerta su Amazon, 21% in meno

L’offerta Amazon sul OnePlus 10 Pro 5G non vi soddisfa? Allora sappiate che nello stesso sito potete trovare in questi giorni anche altri smartphone a prezzi interessanti. Tra di essi, spicca il modello di fascia medio-bassa Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G al 21% in meno.

Il dispositivo mobile in questione si presenta con una batteria da 5.000 mAh sotto la scocca, accompagnata dal chipset Qualcomm Snapdragon 695, da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna espandibile tramite slot microSD. Il comparto fotocamera si compone di un sensore anteriore da 16 MP e tre lenti posteriori, con principale da 108 megapixel. Infine, il pannello in dotazione è un DotDisplay FHD+ AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate di 120Hz.

Normalmente questo smartphone costerebbe 379,90 euro su Amazon ma, grazie all’offerta ora attiva, scende a 299,90 euro. L’azienda statunitense guidata da Andy Jassy garantisce la consegna in un giorno a tutti i consumatori che risultano iscritti a Prime, mentre il pagamento può essere effettuato a rate solo secondo il piano Cofidis senza interessi. È inoltre possibile estendere la garanzia contro i danni accidentali per due anni, o anche contro il furto, pagando un minimo di 62,79 euro aggiuntivi alla stessa Amazon.

Considerato che la disponibilità è immediata, se avete urgente bisogno di un nuovo smartphone e non volete spendere troppo questa promozione potrebbe proprio fare per voi.

Sullo stesso portale potete trovare, altrimenti, il tablet Honor Pad 8 in sconto.