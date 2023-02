Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G in offerta da Mediaworld, 25% in meno

All’interno del volantino “Sconto World” proposto da Mediaworld, e valido ancora per una settimana, si possono trovare molti smartphone in promozione. In questo contesto specifico vi parleremo, però, dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G al 25% in meno: ecco le specifiche tecniche e i dettagli dell’offerta stessa.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G è uno smartphone di fascia media dotato del SoC MediaTek Dimensity 920, con CPU octa-core da 2,5 GHz di frequenza massima. Lato memoria si trovano 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione espandibile tramite microSD, e sotto la scocca figura poi la batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 120W. Il comparto fotocamera si compone di un sensore anteriore da 16 megapixel e tre posteriori, con principale da 108MP. Infine, il display è un Super AMOLED a 120Hz da 6,67 pollici Full HD+.

Al posto del prezzo di listino pari a 499,99 euro, dunque, questo smartphone si trova da Mediaworld a 374,99 euro, ovvero esattamente il 25% in meno. Non è inclusa la spedizione, che richiede una spesa di 2,99 euro e viene completata anche in un singolo giorno o, al massimo, in quattro giorni dal momento dell’avvenuta transazione. Le colorazioni disponibili sono Grigio, Verde e Blu, tutte al medesimo prezzo.

Se pertanto vi serve un nuovo smartphone e volete evitare spese esagerate, questo è il modello perfetto per voi. In alternativa, su Amazon potete trovare un altro dispositivo mobile della stessa linea a un prezzo inferiore, dato che Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G viene proposto al 21% in meno.