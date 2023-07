Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G in offerta: prezzo super per Amazon Prime Day 2023

Le offerte di Xiaomi per Amazon Prime Day 2023 stanno continuando a tenere banco durante la due giorni di grandi sconti per il noto portale e-commerce. In questo contesto, ad esempio, si fa notare un'iniziativa promozionale non di poco conto lanciata per quel che riguarda lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Infatti, quest'ultimo dispositivo viene adesso proposto a un prezzo pari ad appena 249,99 euro mediante Amazon Italia. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente dal colosso dell'e-commerce. Ricordiamo che chiaramente che si tratta di un'offerta esclusiva per i clienti Prime.

In ogni caso, la versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy indica il "prezzo precedente" come pari a 449,90 euro, mentre il "prezzo più basso recente" (ovvero il costo più basso avuto dal prodotto negli ultimi 30 giorni su Amazon Italia) è indicato come di 272,15 euro. Vale la pena notare che il modello coinvolto è quello in colorazione Star Blue da 6/128GB.

Per il resto, se vi interessa approfondire ulteriormente il dispositivo coinvolto, potreste voler fare riferimento alla nostra recensione di Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, dato che in quest'ultima siamo scesi ulteriormente nel dettaglio di quanto offerto dal modello. Al netto di questo, l'offerta attiva nel contesto dell'Amazon Prime Day 2023 potrebbe fare gola a chi è alla ricerca di uno smartphone che non costi troppo.