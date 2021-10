Xiaomi Redmi Note 11 Pro e Pro+ avranno una fotocamera da 108 megapixel

La gamma di smartphone Xiaomi Redmi Note 11 verrà ufficialmente presentata dopodomani, giovedì 28 ottobre 2021, ma la casa cinese non cessa di pubblicare nuovi teaser che confermano specifiche tecniche dei vari modelli. L’ultima conferma giunta riguarda in particolare i 108MP in dotazione ai modelli Pro e Pro+.

Il poster pubblicato dalla società del Dragone nelle ultime ore lo trovate in calce alla notizia e, in esso, è possibile vedere il design posteriore del dispositivo. Aguzzando la vista sul modulo fotocamera in particolare sarà possibile vedere, nella parte argentata riflettente, la scritta “108MP”. Niente di più chiaro, insomma. Ma di quale sensore si tratterà? Secondo le ultime indiscrezioni dei tipster dovrebbe trattarsi di una lente Samsung ISOCELL HM1, in dotazione esclusivamente a Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+. Il modello base, d’altro canto, si fermerà al sensore principale da 50 megapixel.

Sempre osservando il poster teaser, notiamo anche altri sensori nella parte nera dell’isola per la fotocamera. Sempre stando agli ultimi rumor di mercato, dovrebbero trattarsi di una fotocamera ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e di un sensore di profondità da 2 MP. Si consiglia però, come per ogni altro leak pubblicato online, di prendere tali dati con le pinze. Del resto, manca poco alla presentazione ufficiale, quindi l’attesa non si protrarrà.

Tra le altre conferme giunte di recente da Xiaomi riguardo Redmi Note 11 figurano anche informazioni interessanti per la batteria, ovvero la sua divisione in due celle per supportare meglio la ricarica rapida a 120W.