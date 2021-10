Xiaomi Redmi Note 11 Pro supporterà la ricarica rapida a 120W?

A poco meno di un mese dal lancio in Italia di Redmi 10, ultimo modello della gamma di smartphone low cost di casa Xiaomi, si inizia a discutere del dispositivo mobile di fascia medio-alta Redmi Note 11 Pro. In particolare, i tipster del settore hanno diffuso dettagli riguardanti la ricarica rapida supportata dal dispositivo.

A trapelare tali informazioni è stato il rinomato informatore asiatico Digital Chat Station, il quale ha pubblicato un post dedicato sul social network cinese Weibo. L’affermazione del leakster non si dilunga in tanti dettagli: molto semplicemente, secondo lui il modello Redmi Note 11 Pro dovrebbe giungere sul mercato con il supporto alla ricarica rapida cablata a 120W.

Questo costituirebbe un salto notevole dalla tecnologia supportata dal predecessore commercializzato in Cina: la versione esclusiva di Redmi Note 10 Pro dedicata al mercato domestico, infatti, supporta la ricarica a 67W, mentre il modello giunto in Europa (se siete interessati, potete leggere la recensione di Redmi Note 10 Pro) supporta la ricarica a 33W. Inoltre, nel caso in cui questa indiscrezione dovesse rivelarsi vera al momento del lancio sul mercato, Redmi Note 11 Pro potrebbe diventare il terzo smartphone del portfolio Xiaomi a supportare i 120W, assieme a Xiaomi 11T Pro e Xiaomi Mix 4. Essendo, comunque, uno dei primi rumor a proposito di questo dispositivo, consigliamo di considerarlo con cautela.

Sempre a proposito del brand cinese, recentemente è diventato il primo produttore di smartphone 5G in Europa, superando ufficialmente le rivali Apple e Samsung.