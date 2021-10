Xiaomi Redmi Note 11 è qui: presentazione in Cina il 28 ottobre

Alla fine il lancio di Xiaomi Redmi Note 11 è davvero vicino. Giusto due giorni fa in rete sono state diffuse le specifiche tecniche di Note 11 e Note 11 Pro, rivelando così nuovi dettagli sulla gamma di smartphone. Ebbene, la società cinese proprio oggi ha ufficializzato il suo approdo sul mercato confermando la presentazione per il 28 ottobre.

L’annuncio è avvenuto tramite il social network cinese Weibo, dove l’account ufficiale Redmi ha pubblicato il teaser di presentazione che trovate in calce alla notizia. Da tale immagine possiamo già dare una prima occhiata al design del comparto fotocamera che, alla fine della fiera, sarà particolarmente simile a quello del predecessore Redmi Note 10. Altri dettagli riguardano invece la presenza dei pulsanti per la gestione del volume sul lato destro della cornice, mentre superiormente si troveranno il jack per cuffie da 3,5 mm e un altoparlante firmato JBL.

Nei post pubblicati dall’account ufficiale Redmi non troviamo informazioni ufficiali riguardo i due modelli attesi per il lancio, dunque non ci resta che basarci ancora sulle indiscrezioni di questa settimana. Esse verranno confermate o meno, come specificato inizialmente, il 28 ottobre 2021 alle 13:00 ore italiane. Non ci resta che attendere il reveal definitivo per sapere le specifiche ufficiali e dettagli sul lancio in Occidente.

Restando nell’universo dello stesso brand, Xiaomi è ufficialmente il primo produttore europeo di smartphone 5G.