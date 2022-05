Xiaomi Redmi Note 11T in arrivo: lancio in Cina il 24 maggio, arriverà in Italia?

Dopo l’approdo in Italia di Redmi Note 11S 5G e Redmi Note 11 Pro+ 5G, il produttore asiatico Xiaomi si prepara alla presentazione domestica della nuova serie di dispositivi Redmi Note 11T, la quale arriverà in Cina martedì 24 maggio 2022 in seguito all’evento dedicato.

Sulla famosa piattaforma social cinese Weibo, il colosso di Pechino ha ufficializzato che in tale giornata alle 19:00 ora locale, ergo alle 13:00 ore italiane, avrà luogo la presentazione dell’intera gamma di smartphone Redmi Note 11T. In particolare, al momento si parla del reveal di un 11T Pro e un 11T Pro+ insieme a un Redmi Note 11T vanilla. Le specifiche tecniche non sono esattamente note, ma abbiamo qualche piccolo assaggio offertoci dall’azienda.

Osservando le immagini teaser pubblicate in rete, di cui trovate un esempio in calce alla notizia, scopriamo immediatamente che il design del Note 11T Pro+ vedrà una configurazione a tripla fotocamera sul retro. Inoltre, da un altro poster caricato su Weibo si capisce che i telefoni saranno dotati di pannelli LCD piatti “di fascia alta” e che il Note 11T Pro+ utilizzerà un chipset Dimensity 8100 di casa MediaTek. Sarà interessante capire cosa si nasconderà sotto la scocca degli altri modelli, in vista del futuro lancio anche in Italia; al riguardo, al momento, non abbiamo alcuna informazione ufficiale.

Tuttavia, già sappiamo che a giugno vedremo arrivare molti smartphone inediti firmati Xiaomi, tra cui Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12S e 12S Pro. Insomma, meglio tenere orecchie e occhi aperti!