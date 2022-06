Xiaomi Redmi Note 12 arriverà a fine 2022? Trapelano dettagli tecnici

A qualche mese dal lancio in Italia di Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G, si fanno avanti nuove indiscrezioni di mercato relativamente alla gamma Redmi Note 12: secondo due noti tipster del mondo smartphone, essa sarebbe destinata ad arrivare a fine 2022 con un comparto fotocamera tutto sommato interessante.

A parlarne sono stati il noto informatore Digital Chat Station su Weibo e Abhishek Yadav tramite Twitter: il primo ha svelato che tale generazione di medio-gamma punterà a una “esperienza equilibrata” grazie a un display piatto con notch punch-hole, modulo fotocamera posteriore con tre sensori – di cui il principale da 50 megapixel, un ultra-grandangolare e un macro da 2 megapixel – e un singolo flash LED orizzontale. Inoltre, il formato del modulo stesso dovrebbe assomigliare a quello visto su Redmi Note 11.

Secondo ambedue i tipster, la serie Redmi Note 12 dovrebbe vedere la luce del mercato cinese nella seconda metà del 2022, per poi trovare spazio tra fine 2022 e inizio 2023 nel resto del mondo. Al momento della scrittura dell’articolo non ci sono dettagli relativamente ai tagli di memoria, alle dimensioni del pannello in dotazione e al chipset; di conseguenza, prenderemo con le pinze i dati diffusi a oggi e vi aggiorneremo quando ci saranno novità.

Proprio oggi sono emerse anche nuove informazioni sulla gamma Xiaomi 13.