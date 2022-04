Xiaomi Redmi Note 12 sarà il medio-gamma più potente sul mercato? Gli ultimi rumor

Gli smartphone della gamma Xiaomi Redmi Note 11 arrivati in Italia nel corso di febbraio 2022 hanno già conquistato il pubblico, ma l’attenzione degli appassionati veri è già sul successore Redmi Note 12: stando a un noto e affidabile blogger Weibo, potrebbe persino diventare lo smartphone di fascia media più potente e competitivo sul mercato.

A parlarne è stato il solito Digital Chat Station o DCS tramite la piattaforma cinese per eccellenza, dove ha pubblicato gli screenshot di due certificazioni dove i nuovi telefoni Xiaomi della gamma Redmi Note 12 apparirebbero con i numeri di modello 22041216UC e 22041216C. Da essi si comprende ben poco sull’effettiva natura dei dispositivi, ma nei commenti l’utenza ha pensato di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni.

Ebbene, stando alle indiscrezioni del momento il prossimo Redmi Note 12 sarà dotato di un processore MediaTek ad alte prestazioni, ma non sarà il Dimensity 8100. L’intera serie sarà quindi caratterizzata da “performance elevate, risoluzione elevata e autonomia elevata per uno smartphone di fascia media”. A ciò si unirà un design “classico” ed elegante, e con ciò Digital Chat Station potrebbe intendere semplicemente uno stile simile al già noto Redmi Note 11 con retro lucido, modulo fotocamera rettangolare non troppo vistoso e, anteriormente, un rapporto schermo-scocca notevole per offrire la maggiore immersione possibile anche a coloro che non intenderanno puntare agli Xiaomi di fascia alta.

Considerato che in Cina la gamma Redmi Note 12 dovrebbe debuttare verso maggio 2022, non ci resta che attendere pazientemente il lancio e, per ora, considerare i rumor sopra riportati cum grano salis.

Restando in casa Xiaomi, vi invitiamo alla lettura della recensione di Xiaomi Watch S1, ultimo smartwatch del brand cinese.