Xiaomi REDMI NOTE 12 ha un prezzo bassissimo su Amazon anche per un entry level

Xiaomi REDMI NOTE 12 è un telefono affidabile ad un prezzo abbordabile. Il design è lo stesso dei modelli "pro" della Gamma Xiaomi, ha un tre fotocamere da 50 megapixel e con 128GB di spazio è possibile gestire buona parte delle applicazioni che userete ogni giorno ed un buon numero di immagini e video. Volete saperne di più?

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Lo schermo è di quelli grandi, 6.67 Pollici con tecnologia AMOLED decisamente superiore ad un un normale schermo lcd, perdipiù con un aggiornamento di ben 120hz, per riprodurre un esperienza d'uso assai fluida. La batteria è di 5000mh, proporzionata alla dimensione del telefono. E' persino incluso un pennino, che in combinazione con il sistema operativo Android permetterà di espanderne l'uso che potrete farne.

Questo smartphone è compatibile con la connettività 5G, una funzione "must" al giorno d'oggi.

Tra l'altro, il modello in offerta, ha una bellissima colorazione "verde foresta" di sicuro molto originale rispetto ai soliti grigi. Non è un top di gamma, ma a questo prezzo, è estremamente interessante!

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?