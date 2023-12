Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G da 256 gigabyte, super sconto da Mediaworld

Nel nuovo volantino Top Tech di Mediaworld, troviamo uno sconto molto interessante sullo Xiaomi Redmi Note 12 Pro nella variante con 256 gigabyte di storage, su cui è possibile risparmiare un’ottima somma rispetto al prezzo di listino.

In sconto troviamo due colorazioni:

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, 256GB, Black: 279 Euro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, 256GB, Blue: 279 Euro

Il prezzo di listino imposto dal produttore è di 449,90 Euro, ed il risparmio proposto dalla catena di distribuzione è senza dubbio molto interessante. Lo smartphone è dotato di un display da 6,67 pollici AMOEDL, fotocamera posteriore da 50 megapixel e frontale da 16 megapixel con riconoscimento facciale per sbloccarlo ed effettuare pagamenti. Presente anche un lettore per le impronte digitali, oltre che un processore MediateK Dimensity 1080 8-core, accompagnato da 8gb di RAM.

Il volantino Top Tech di Mediaworld sarà disponibile in negozio ed online da Mediaworld fino al 4 Gennaio 2024. La catena di distribuzione propone non solo la consegna a casa a costo zero, ma anche la possibilità di effettuare il ritiro nel punto vendita più vicino.