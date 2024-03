Xiaomi Redmi Note 12 Pro, super offerta da Unieuro per pochi giorni: sconto di 150 Euro!

Poco dopo aver riportato lo sconto di Mediaworld sulla soundbar Bose, ci spostiamo da Unieuro che con gli Sconti Solo Online attivi fino a domenica prossima propone una super offerta su Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

SUPER SCONTO su Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Lo smartphone della società asiatica, nella fattispecie, può essere acquistato a 249 Euro, con un risparmio del 37% rispetto ai 399,90 Euro di listino, pari a 150 Euro. Il prezzo è anche più basso rispetto al prezzo precedente di 259 Euro.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro è dotato di un display da 6,67 pollici AMOLED, 256 gigabyte di memoria interna, fotocamera posteriore con risoluzione di 108 megapixel, 8GB di RAM e processore Qualcomm Snapdragon.

Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 83 Euro con Klarna o PayPal a tasso zero ed interessi zero.

La consegna a domicilio, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 9 ed il 12 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, oltre che il ritiro in negozio a costo zero. Si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per portare a casa uno smartphone molto apprezzato dagli utenti. Il risparmio di 150 Euro è sicuramente degno di nota, seppur disponibile per poche ore.