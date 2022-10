Xiaomi Redmi Note 12 è ufficiale, con fotocamere da 200MP e ricarica da 210W

Come ampiamente preannunciato da Xiaomi, la società asiatica ha presentato in giornata odierna la serie Redmi Note 12 di smartphone, composta da tre modelli: Redmi Note 12 Discovery Edition, Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Pro Plus.

Tutti e tre condividono lo schermo OLED da 6,67 pollici FHD+ con refresh rate di 120Hz, processore MediaTek Dimensity 1080 5G e fotocamera frontale da 16MP, oltre che la presenza di un ingresso da 3,5mm per le cuffie, l'NFC, IR e supporto WiFi 6.

Sulla Discovery Edition segnaliamo una fotocamera principale HPX da 200 megapixel con apertura f/1.65 e stabilizzazione ottica dell'immagini, a cui si aggiunge una lente secondaria ultrawide da 8 megapixel ed un teleobiettivo macro da 2MP. Lo smartphone offre anche la ricarica cablata a 210W, in grado di caricare la batteria da 4300 mAh completamente in nove minuti.

Su Redmi Note 12 Pro Plus è presente lo stesso sistema a tripla camera posteriore del Discovery, ma la ricarica cablata è a 120W, mentre la batteria è da 5000 mAh. In questo caso, il 100% si raggiunge in soli 19 minuti.

Infine, troviamo il Redmi Note 12 Pro che è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel IMX766, a cui si aggiunge il doppio sensore 8+2MP. La batteria è da 5000 mAh, mentre la ricarica è da 67W che garantisce il 100% in 46 minuti.

La Discovery Edition parte da 332 Dollari per il modello 8/256GB, mentre Redmi Note 12 Pro da 235 Dollari per quello con 6GB di RAM e 128GB di storage. il Pro Plus invece ha un prezzo di 290 Dollari per la variante 8/256GB. Nessuna informazione sull'arrivo al di fuori della Cina, almeno per ora.