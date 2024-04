Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: ora è FORMIDABILE anche il prezzo!

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: vanta il processore Snapdragon 7s Gen 2, il quale offre tutta la potenza necessaria per una navigazione fluida e un consumo multimediale ottimale. Non dovrai temere di esagerare col multitasking, anche per la combo RAM+ROM che monta. Prendilo ora il 18% di sconto, a soli 369,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Molto bene anche per quanto concerne la Fotocamera, oggi tra i primi aspetti che si guarda quando si acquista un telefono. Infatti parliamo di un obiettivo Ultra-clear da 200 MP con OIS e hardware all'avanguardia per immagini impeccabili che offrono una qualità dell'immagine migliore che mai.

Ampio display Super QPD da 6,67" per un'esperienza visiva più straordinaria durante la visione di film e i giochi.

A parte la batteria da 5100 mAH per arrivare a fine giornata tranquillamente, potrai beneficiare anche della ricarica rapidamente con la Turbo Ricarica da 67W.

Molto bello anche il design, sottile e tascabile, oltre che comodo da tenere in mano.

Le prestazioni sono garantire dai 12 gb di RAM e dai 512 GB di ROM.

Dunque, approfitta dell'offerta: il 18% di sconto, per pagare solo 369,99 euro.

