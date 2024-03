Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, risparmi 50 Euro oggi 26 Marzo su Amazon

Poco dopo aver riportato lo sconto di Amazon sul MacBook Pro M3, torniamo a spulciare il catalogo del colosso di Seattle perchè con la scadenza delle offerte di primavera arriva un’offerta molto interessante sullo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G in offerta su Amazon

Nella fattispecie, lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G nella configurazione con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna può essere acquistato a 399 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 449,90 Euro di listino, con consegna garantita per domani 27 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 9 ore e 27 minuti e possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate da 79,80 Euro al mese.

A livello tecnico, lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G è dotato di un display Super QPD da 6,67 pollici con luminosità di picco fino a 1800 nits con dimmer PWM a 1920 Hz che riduce lo stress agli occhi, fotocamera ultra clear da 200 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, processore Snapdragon 7s Gen 2, Turbo Ricarica da 67W per la batteria da 5100 mAh, doppio altoparlante Dolby Atmos e sistema di sblocco con impronta digitale sul display.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi analoghi il consiglio è di procedere rapidamente con l’ordine in caso d’interesse nei confronti del prodotto.