Xiaomi Redmi Note 7, OnePlus 6T e robot Ecovacs in offerta su Amazon

Nella giornata di oggi Amazon propone tante offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Il colosso di Jeff Bezos ha scontato un robot aspirapolvere targato Ecovacs e due smartphone: Xiaomi Redmi Note 7 ed OnePlus 6T.

Il robot Ecovacs Deebot 606 può essere acquistato al prezzo speciale di 183,98 Euro, per un risparmio del 43% rispetto ai 319,98 Euro di listino, pari a 136 Euro. Il Deebot 605 può essere controllato anche tramite Alexa ed applicazione, e grazie ai moduli intercambiabili 2 in 1 garantisce pulizia continua ed immediata, anche tramite la pulizia trifase.

Tra le offerte anche OnePlus 6T, che nella configurazione con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna è disponibile in offerta a 509,90 Euro, il 19% in meno rispetto ai 629 Euro di listino del produttore. Si tratta di uno dei prezzi più convenienti per lo smartphone, soprattutto se si conta che è la versione ultratop del dispositivo.

Infine, è disponibile al prezzo speciale di 193,99 Euro il Redmi Note 7 di Xiaomi, nella configurazione con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Il dispositivo della società cinese è uno dei più apprezzati da parte del pubblico, per il rapporto qualità/prezzo.

Come sempre, Amazon non ha fornito indicazioni sulla data di scadenza delle offerte.