Xiaomi Redmi Note 7 è ufficiale: fotocamera da 48 megapixel!

Redmi, il nuovo brand indipendente controllato da Xiaomi, ha annunciato il nuovo smartphone Redmi Note 7, a conferma dei rumor emersi la scorsa settimana che parlavano di una lente fotografica posteriore da record.

La scheda tecnica completa è la seguente:

Processore : Qualcomm Snapdragon 660

: Qualcomm Snapdragon 660 Schermo : display LCD 2340 × 1080 pixel da 6,3 pollici

: display LCD 2340 × 1080 pixel da 6,3 pollici RAM : 6 GB

: 6 GB Fotocamera posteriore : fotocamera con rilevamento della profondità da 48 megapixel + 5 megapixel

: fotocamera con rilevamento della profondità da 48 megapixel + 5 megapixel Fotocamera frontale : 13 megapixel

: 13 megapixel Memoria interna : 64 GB

: 64 GB Software : Android 9 Pie con MIUI 10

: Android 9 Pie con MIUI 10 Batteria : 4000 mAh

Xiaomi, in fase di presentazione ha affermato che il dispositivo è in grado di scattare foto a 48 megapixel con dimensioni dei pixel di 0,8 micron in condizioni di illuminazione ottimale, mentre in condizioni di scarsa illuminazione si può passare alla modalità 12 megapixel ed 1,6 micron. E' chiaro che, in attesa dei numeri reali, si tratta di dati puramente teorici e bisognerà vedere il dispositivo all'opera nel quotidiano per capire le reali potenzialità del dispositivo, ma si tratta comunque di un passo in avanti importante per il settore.

Redmi Note 7 ha un prezzo di 150 Dollari per la versione da 3 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di memoria interna, che diventano 175 Dollari per quella con 4 gigabyte di memoria volatile e 64 gigabyte di memoria interna. Al momento è stato annunciato il lancio solo per la Cina.