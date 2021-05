Xiaomi Redmi Note 8 2021 è qui: tutte le specifiche tecniche del medio-gamma best seller

Xiaomi Redmi Note 8 2021 è ufficiale: se qualche giorno fa avevamo ricevuto conferma dell’imminente annuncio da parte del brand cinese, oggi in sordina è apparsa la pagina dedicata sul sito ufficiale mostrandoci così tutti i dettagli tecnici dello smartphone medio-gamma best seller. Purtroppo, però, non ci sono grosse novità.

Lo smartphone Redmi Note 8 edizione 2021 giungerà sul mercato con SoC MediaTek Helio G85 prodotto con processo a 12 nanometri e dotato di CPU octa-core con frequenza di clock fino a un massimo di 2 GHz e GPU Mali-G52. Sempre sotto la scocca troviamo poi 4GB di memoria RAM LPDDR4X e 128GB di spazio di archiviazione in formato eMMC 5.1, espandibile mediante microSD fino a un massimo di 256GB. Chiude il comparto sotto il cofano la batteria da 4000 mAh con ricarica rapida 18W, caricatore compreso in confezione.

Per quanto concerne il display si parla di un pannello FHD+ da 6,3 pollici con risoluzione 2340 x 1080, Corning Gorilla Glass 5 e rapporto schermo-corpo del 90%. Il comparto fotocamera è infine caratterizzato da quattro sensori posteriori (48MP principale f/1.79 + 8MP ultra grandangolare f/2.2 + 2MP macro f/2.4 + 2MP profondità f/2.4) e un singolo anteriore da 13MP integrata su notch centrale a goccia. Tra le funzionalità segnaliamo il sensore di impronte digitali posteriore, il supporto a Dual SIM e 4G, jack audio 3,5mm e Bluetooth 5.2. Il sistema operativo, invece, è Android 11 con MIUI 12.5.

Riguardo prezzo e disponibilità sul mercato al momento non è noto nulla, ma possiamo aspettarci un approdo nelle prossime settimane per prezzi attorno ai 150-200 Euro.

Redmi si sta anche preparando al lancio di Xiaomi Redmi Note 10 Ultra, smartphone di fascia medio-alta atteso per la presentazione in data 26 maggio 2021.