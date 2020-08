Xiaomi Redmi Note 8 Pro, offerta con prezzo super per il decimo anniversario

Era il 2010 quando Lei Jun e Lin Bin fondarono Xiaomi. Nel 2020 si festeggia, dunque, il decimo anniversario dell'azienda cinese e, per l'occasione, è stata lanciata un'interessante promozione riguardante il territorio italiano. Infatti, la società propone lo smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro a un prezzo super per un tempo limitato.

Più precisamente, come annunciato tramite il profilo Facebook ufficiale di Xiaomi Italia, l'azienda cinese ha portato in Italia l'esclusiva colorazione Coral Orange di Redmi Note 8 Pro. Quest'ultima verrà venduta, a partire da oggi 17 agosto 2020, a un prezzo di 169,90 euro in quantità limitate. Stiamo parlando del modello con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Stando a Xiaomi, il prezzo solitamente sarebbe pari a 259,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 90 euro.

Per usufruire dello sconto, che ricordiamo sarà attivo per un tempo limitato, basta recarsi sul sito ufficiale di Xiaomi, selezionare la variante da 6/64GB, la colorazione Coral Orange è disponibile solamente per questo modello, e aggiungere lo smartphone al carrello. In questo modo, verrà applicato un ulteriore sconto di 10 euro oltre a quello già attivo e il prezzo finale sarà di 169,90 euro, proprio come elencato nell'annuncio pubblicato dall'azienda cinese su Facebook.

Analizzando i prezzi dello smartphone negli altri store principali, ovviamente tralasciando la colorazione esclusiva, abbiamo notato che Redmi Note 8 Pro viene venduto, nella sua variante con 128GB di memoria interna, a 219 euro da Unieuro. Un prezzo simile, ovvero 219,99 euro, è offerto anche da MediaWorld. Su Amazon Italia è invece disponibile anche la variante da 64GB, ma il prezzo è più alto rispetto alla succitata offerta: 191,97 euro tramite rivenditori.