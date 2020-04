Xiaomi Redmi Note 8 Pro e TV Samsung 4K da 55' in offerta su Amazon

Nonostante le attività a ranghi ridotti, Amazon continua a proporre sconti su prodotti d'elettronica ed informatica. Il colosso degli e-commerce quest'oggi sconta uno smartphone targato Xiaomi ed un televisore Samsung. Ovviamente i tempi di consegna potrebbero essere più alti rispetto a quelli classici.

Partendo dal TV, il Samsung UE55RU7450UXZT da 55 pollici 4K Ultra HD può essere portato a casa a 429,99 Euro, per una riduzione del prezzo di circa 50 Euro rispetto a quello precedenti. La consegna è garantita entro domenica 26 Marzo per gli ordini evasi entro la giornata. Attenzione però, nella scheda Amazon sottolinea che "a causa del COVID-19, stiamo attualmente dando priorità alla consegna dei prodotti di cui i clienti hanno più bisogno".

Lo smartphone in sconto invece è lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, che viene venduto a 223 Euro. In questo caso i tempi di consegna sono più ristretti (è prevista per giovedì prossimo), ma Amazon sottolinea comunque che sta "dando priorità alla consegna dei prodotti di cui i clienti hanno piu bisogno garantendo la sicurezza dei nostri dipendenti".

Ovviamente entrambi i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la consegna gratuita. Ricordiamo che Amazon ha anche esteso il periodo massimo per effettuare i resi durante l'emergenza Coronavirus.