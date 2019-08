Xiaomi Redmi Note 8: svelata la data di lancio del nuovo smartphone

Dopo le prime conferme di inizio agosto, Xiaomi ha ufficialmente annunciato la data di lancio del nuovo Redmi Note 8, il successore del fortunato Redmi Note 7 che ha riscosso un successo importante tra gli utenti grazie all'elevato rapporto qualità/prezzo.

Il sottomarchio di Xiaomi ha confermato che l'evento di lancio si terrà il 29 Agosto in Cina. Il keynote sarà principalmente incentrato sull'attesissima Redmi TV, la prima smart tv della società cinese.

Tuttavia, il televisore non dovrebbe essere l'unico prodotto a debuttare in tale data. Nel corso dell'evento infatti con ogni probabilità Redmi presenterà anche il Note 8. Ad oggi non sono arrivate conferme ufficiali da quest'ultimo fronte, ma Lei Jun sembra averlo involontariamente confermato su Weibo, su cui ha risposto con il pollice su al commento di un utente che chiedeva se anche lo smartphone sarà parte della festa.

Ad oggi non sono disponibili molti dettagli tecnici a riguardo, ma secondo quanto trapelato il Redmi Note 8 potrebbe sfoggiare la nuova fotocamera da 64 megapixel presentata qualche settimana fa, oltre che una batteria migliore.

Come processore dovrebbe invece essere presente il MediaTek Helio G90T, la versione più potente della gamma G-Series, caratterizzato da otto core e dalla CPU ARM Mali-G76 3EEMC4 con clock ad 800 MHz.