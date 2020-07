Xiaomi Redmi Note 8T ed Huawei Band 4 tra gli sconti di oggi da Unieuro

Tra gli sconti di oggi targati Unieuro troviamo delle interessanti offerte su uno smartphone Xiaomi ed una smartband Huawei, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino, vediamo di cosa si tratta.

Xiaomi Redmi Note 8T, nello specifico, è disponibile a 169,90 Euro, per un risparmio del 26% rispetto ai precedenti 229,90 Euro di listino. Il dispositivo include 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna ed è basato sul processore Qualcomm Snapdragon 665, a cui si aggiunge uno schermo da 6,3 pollici. Inoltre, dispone anche dello slot per la doppia SIM e di una batteria da 4000 mAh.

In sconto troviamo anche Huawei Band 4, la smartband di Huawei con schermo da 0,96 pollici a colori, che rappresenta un compagno di viaggio degno di nota per il tracking delle attività sportive. E' sprovvisto di GPS, però, mentre è presente il cardiofrequenzimetro per il battito cardiaco e lo storico allenamenti. Interessante anche il dato ufficiale relativo alla durata della batteria, che è garantita per nove giorni con una singola carica. Il prezzo proposto da Unieuro è di 29,90 Euro, il 14% in meno rispetto ai 34,90 Euro di listino, per un risparmio di 5 Euro.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero.