Xiaomi Redmi Note 8T, iPhone Xr ed Amazfit GTR in offerta da Unieuro oggi

Unieuro quest'oggi propone una serie di offerte molto interessanti su prodotti d'elettronica ed informatica, nell'ambito degli sconti di giornata che, come noto, saranno disponibili fino alle 23:59. In lista troviamo Xiaomi Redmi Note 8T, ma anche iPhone Xr ed Amazfit GTR.

Amazfit GTR, con cassa da 47mm, cinturino marrone e schermo AMOLED da 1,39 pollici, è disponibile a 129,90 Euro, per un risparmio di 20 Euro (pari al 13%) rispetto ai 149,90 Euro di listino. Lo smartwatch include anche il GPS satellitare, le notifiche intelligenti e la modalità multisport.

Come dicevamo poco sopra, può essere acquistato a prezzo ridotto anche lo Xiaomi Redmi Note 8T, lo smartphone della società cinese con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage. Il dispositivo è disponibile a 169,90 Euro, il 26% in meno dai 229,90 Euro, nelle colorazioni blu e nera.

Tra le offerte più interessanti però citiamo anche quella su iPhone Xr con 256 gigabyte di memoria, che può essere acquistato a 729 Euro, per un risparmio del 18% dagli 899 Euro di listino Apple.

Unieuro come sempre consente anche di aggiungere la protezione extra che va a sommarsi a quella prevista dalla legge, semplicemente spuntando l'apposita casella nella scheda prodotto. Viene anche garantita la consegna a casa gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero.