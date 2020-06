Xiaomi Redmi Note 8T ed iPhone Xr tra gli sconti di oggi di Unieuro

Anche quest'oggi si rinnovano le offerte di giornata di Unieuro, in scadenza all 23:59. Tra le offerte più interessanti troviamo alcuni smartphone targato Xiaomi, tra cui il Redmi Note 8T, ma anche un iPhone Xr.

Lo Xiaomi Redmi Note 8T è disponibile in varie colorazioni, con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, al prezzo di 169,90 Euro, il 26% in meno rispetto ai 229,90 Euro di listino, per un risparmio di 60 Euro. Per tutte le informazioni sul dispositivo vi rimandiamo alla nostra recensione.

In sconto però c'è anche l'iPhone Xr da 256GB, nero, a 729 Euro: in questo caso il risparmio è del 28% dagli 899 Euro proposti da Apple al lancio.

Sempre tra le offerte del comparto smartphone troviamo anche l'Huawei P40 Lite, con 6GB di RAM e 128GB di memoria, a 249 Euro, il 16% in meno rispetto ai 299 Euro precedenti, mentre il Motorola Moto e6 Plus passa a 109 Euro. Il Motorola G8 Power invece passa a 199 Euro, per un risparmio del 20% rispetto ai 249 Euro proposti in precedenza.

Unieuro come sempre propone la consegna gratuita e la possibilità di aggiungere, attraverso la scheda del prodotto, la garanzia aggiuntiva e copertura danni.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo