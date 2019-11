Xiaomi Redmi Note 8T ed Mi Note 10: disponibilità e prezzi in Italia

A pochi minuti dalla presentazione di Madrid, Xiaomi ha già annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi smartphone. Sia Redmi Note 8T, che Mi Note 10, infatti, potranno essere acquistati nel Bel Paese nel giro di qualche settimana. Il produttore ha anche svelato le prime promozioni che consentiranno di acquistarli a prezzi ridotti.

Prezzi italiani di Redmi Note 8T

Partiamo dal Redmi Note 8T. Lo smartphone sarà disponibile in vendita in Italia a partire dall'8 novembre al prezzo di 229 Euro per la variante base da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Come spesso avvenuto anche in passato, però, Xiaomi per la prima settimana lo proporrà al prezzo speciale di 199 Euro, tramite i propri canali ufficiali.

Prezzi italiani di Xiaomi Mi Note 10

Arriva anche in Italia il nuovo Xiaomi Note 10, presentato ieri in Cina con il nome Mi CC9 Pro.

Il nuovo smartphone sarà disponibile in anticipo nel nostro paese rispetto al Redmi Note 8T. Il produttore di Shenzhen ha confermato il lancio nel mercato tricolore a partire dal 15 Novembre al prezzo di 599 Euro. Nei negozi arriveranno tre colorazioni: Aurora Green, Glacier White e Midnight Black. Non sembrano essere in programma promozioni particolari.

Per tutte le informazioni sulla scheda tecnica, vi rimandiamo al focus on linkato poco sopra.