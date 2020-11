Xiaomi Redmi Note 9 5G, annuncio degli smartphone tra pochi giorni?

Dopo i leak relativi a foto e specifiche tecniche, la gamma di smartphone Redmi Note 9 5G torna al centro dei riflettori. Infatti, sono trapelate delle informazioni interessanti legate alla possibile data di annuncio dei dispositivi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, la società cinese avrebbe intenzione di svelare al mondo Redmi Note 9 5G e Redmi Note 9 Pro 5G nella giornata del 24 novembre 2020, ovvero tra poco più di una settimana. Insomma, sembra mancare veramente poco al reveal degli attesi smartphone, che oltre al supporto al 5G dovrebbero puntare su caratteristiche come schermo con refresh rate di 120 Hz e sensore fotografico principale da 108MP.

L'indiscrezione relativa alla data di annuncio arriva dai leaker del social network cinese Weibo, sempre molto attivi per quel che concerne il mondo degli smartphone. La gamma di dispositivi Redmi Note 9 5G dovrebbe essere annunciata, perlomeno inizialmente, per il mercato cinese. Non è chiaro se questi dispositivi arriveranno anche da noi, ma staremo a vedere. In ogni caso, si vocifera di prezzi di partenza compresi tra 999 yuan (circa 128 euro al cambio attuale) e 1499 yuan (circa 192 euro).

Vi ricordiamo che i dispositivi 4G di questa famiglia sono arrivati in Italia nella prima metà del 2020, come potete leggere nella nostra recensione di Redmi Note 9.