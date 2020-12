Xiaomi Redmi Note 9 Pro è in sconto su eBay per Natale

Interessante sconto proposto quest'oggi su eBay da un rivenditore di terze parti, GsHopperItalyStore, che propone ad un prezzo ridotto lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Lo smartphone, nella versione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, infatti può essere acquistato a 186,99 Euro. Nella scheda prodotto viene visualizzato come prezzo di 219,99 Euro, ma inserendo il codice "PITMIXMAS2020" (senza le virgolette, ovviamente) nell'apposito campo nel carrello.

Il coupon scadrà il 20 Dicembre 2020, motivo per cui c'è tutto il tempo per ordinarlo. La spedizione è gratuita e l'oggetto si trova a Roma, ma la consegna è stimata tra giovedì 24 Dicembre e mercoledì 30. Come metodi di pagamento è possibile scegliere tra PayPal e le carte Maestro, Visa, Mastercard e Postepay, mentre per quanto riguarda il reso viene gli utenti hanno 30 giorni per ottenere il rimborso, ma le spese di restituzione sono a carico dell'acquirente.

Il venditore ha il 99,2% di feedback positivi, su oltre 2000 recensioni ricevute. Lo smartphone include una batteria da 5020 mAh, uno schermo da 6,68 pollici, una Quad Camera da 64 megapixel e lo Snapdragon 720 octa-core come processore interno.

Fateci sapere cosa ne pensate.