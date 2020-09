Xiaomi Redmi Note 9 in super sconto su eBay con il nuovo coupon!

Nuova promozione lanciata da eBay sullo Xiaomi Redmi Note 9. Lo smartphone della società cinese, grazie al codice sconto da 25 Euro che è ancora attivo e permette di risparmiare abbastanza su un prezzo già scontato.

Nello specifico, il dispositivo, nella variante con 3 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage, può essere acquistato a 132,60 Euro, 25 Euro in meno appunto dai 157,60 Euro proposti dal venditore Xiaomi Mi More, che è autorizzato da Xiaomi ed ha una percentuale di feedback positivi del 99,2%.

Per accedere allo sconto è necessario inserire il codice sconto "PARTYEBAY25" al momento del pagamento, nella pagina del checkout. Il coupon però sarà attivo fino al prossimo 27 Settembre, dopo di che non potrà più essere utilizzato.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, nella scheda del prodotto leggiamo che sono state vendute più dell'86% delle unità disponibili (più di 318). La spedizione è ovviamente gratuita, con la consegna stimata tra mercoledì 30 Settembre e venerdì 2 Ottobre. Come metodo di pagamento è accettato PayPal, ma anche le carte Maestro, Visa, Mastercard e PostePay. Per quanto concerne la restituzione, invece, può essere effettuata entro 14 giorni dalla ricezione dell'ordine, ma l'acquirente paga le spese di restituzione. Infine, viene anche garantita la garanzia per due anni.