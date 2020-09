Xiaomi Redmi Note 9S in offerta su Amazon: il prezzo cala a picco

Giusto questa mattina sono emersi alcuni rumor legati alla nuova serie Redmi Note 10, ma per il momento è ancora la gamma Redmi Note 9 a "tenere banco". Infatti, su Amazon è stato lanciato un interessante sconto relativo al modello Xiaomi Redmi Note 9S.

Più precisamente, lo smartphone viene ora venduto a un prezzo di 197,07 euro tramite rivenditori. Si tratta del modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La colorazione messa in offerta su Amazon è quella Glacier White. In precedenza il prodotto era già stato scontato, ma vi ricordiamo che il prezzo di listino di questa variante è pari a 269,90 euro. Questo significa che, in relativamente poche settimane, il costo dello smartphone è crollato di oltre 70 euro, infrangendo, tra l'altro, la "barriera psicologica" dei 200 euro. Non male per un prodotto già low cost di suo.

Analizzando le altre proposte presenti online, abbiamo notato che anche Xiaomi stessa ha scontato questo modello. Infatti, Redmi Note 9S da 6/128GB viene venduto a 219,90 euro sul sito ufficiale (prezzo precedente pari a 269,90 euro). Insomma, l'offerta lanciata dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe risultare interessante, dato che essenzialmente propone il modello da 6/128GB a un prezzo simile a quello a cui solitamente si può trovare la variante da 4/64GB.

Non sembra, dunque, essere un caso che questo prodotto sia attualmente in testa, nella sua colorazione Grigio interstellare, che costa qualche euro in più, alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia. Anche la succitata colorazione Glacier White compare nelle prime posizioni.