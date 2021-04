Xiaomi Redmi Note 9T 5G in super offerta su Amazon: 34% in meno!

Non ci sono solamente promozioni legate a notebook da gaming in queste ore su Amazon Italia. Infatti, risulta attiva anche un'offerta relativa allo smartphone Xiaomi Redmi Note 9T 5G.

In particolare, il modello da 4/128GB del dispositivo viene venduto a 200 euro su Amazon Italia mediante rivenditori. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, precedentemente il costo del prodotto era di 302,26 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 34%, ovvero di 102,26 euro. In ogni caso, la colorazione proposta a questo prezzo è quella Nightfall Black e le unità disponibili sono limitate.

Per fornirvi un maggior contesto in merito alla bontà dell'offerta, è bene dare un'occhiata a quanto proposto dal sito ufficiale di Xiaomi. Ebbene, quest'ultimo in queste ore vende la variante da 64GB di memoria interna a un prezzo di 209,90 euro, mentre il modello da 128GB, ovvero quello scontato dai rivenditori di Amazon Italia, costa 299,90 euro.

Per il resto, Unieuro vende il modello da 64GB a 249,90 euro, mentre MediaWorld propone la variante da 128GB a 239,99 euro. Insomma, l'offerta lanciata dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe fare gola a più di qualcuno, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello 5G particolarmente recente.