Xiaomi Redmi Note 9T e Microsoft Surface Laptop Go in sconto oggi da Mediaworld

Come di consueto, anche in giornata odierna si rinnovano gli sconti Mediaworld solo per oggi, e quest'oggi mercoledì 17 Febbraio 2021 troviamo a prezzo ridotto un laptop di Microsoft ed uno smartphone Xiaomi.

Partendo dal laptop, si tratta del Surface Laptop Go con processore i5, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, che può essere acquistato a 909 Euro, in calo rispetto ai 1019 Euro richiesti da Microsoft per la stessa configurazione. Il laptop dispone di un display da 12,45 pollici LCD, oltre che della scheda grafica Intel UHD Graphics integrata, mentre ovviamente come sistema operativo troviamo Windows 10 Home con S Mode, che può essere rimossa secondo le procedure previste. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 45,45 Euro al mese con tan e taeg 0% grazie al finanziamento Findomestic. Il ritiro in negozio è gratuito mentre per l'arrivo a casa bisognerà sostenere un costo extra.

In sconto troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 9T 5G, che nella colorazione Black brandizzata TIM viene proposto a 279,99 Euro, con un risparmio di 20 Euro rispetto al prezzo di listino. Anche qui Mediaworld permette di effettuare il pagamento in 20 rate da 14 Euro al mese, con tan e taeg 0%.