Xiaomi Redmi Note 9T trapela in un video unboxing prima dell'annuncio

I leaker del mondo smartphone sono sempre molto attenti a quanto viene pubblicato online. Non sorprende, dunque, che anche l'atteso Xiaomi Redmi Note 9T sia finito "in bella vista" prima dell'annuncio.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Let's Go Digital, sembra proprio che qualcuno sia riuscito a mettere le mani sul dispositivo con un giorno di anticipo rispetto alla presentazione ufficiale. Più precisamente, nelle ultime ore sta circolando online un primo presunto video unboxing di Redmi Note 9T. Il video non sembra essere più disponibile, ma qualcuno ha effettuato degli screenshot e questi ultimi stanno facendo il giro del mondo. A corredo della notizia potete vedere alcune immagini di quanto si vedeva nel contenuto pubblicato su YouTube dal canale Concept Creator.

Stando al materiale trapelato online, sembra che Redmi Note 9T presenti uno schermo con foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra. Sul retro, invece, farebbe capolino una tripla fotocamera affiancata dal flash LED. In parole povere, il design appare molto simile a quello di Redmi Note 9 5G, smartphone annunciato in Cina a fine novembre 2020.

In ogni caso, in termini di scheda tecnica dovremmo trovare un display IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz, un processore MediaTek Dimensity 800U, una tripla fotocamera posteriore da 48MP + 2MP + 2MP e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 18W. In confezione potrebbe esserci un caricabatterie da 22,5W.

I leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere: mancano poche ore all'annuncio ufficiale. Tra l'altro, non è da escludere il fatto che Xiaomi sveli anche altri prodotti durante l'evento.