Xiaomi Redmi Pad SE arriva in Italia: display da 11 pollici a partire da 219,90 Euro

Xiaomi annuncia oggi l’arrivo in Italia del nuovo Redmi Pad SE, il tablet che vuole soddisfare le esigenze di professionisti e studenti con una scheda tecnica ed un prezzo molto interessante.

Al centro della scheda tecnica troviamo un display FHD+ da 11 pollici con esperienza visiva di livello1. L’aspect radio di 16:10 permette a Redmi Pad SE di offrire una fruizione coinvolgente di contenuti di vario formato, con rapporto di contrasto di 1500:1 per offrire livelli di dettagli sullo schermo sia scuri che luminosi. Proprio a livello di display, la luminosità di è di 400 nits per offrire un’esperienza visiva affidabile sia all’esterno che all’interno, oltre che sotto la luce diretta solare. Xiaomi evidenzia che il suo tablet è in grado di produrre 16,7 milioni di colori vividi, ed è accompagnato da una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz.

Presente anche una modalità lettura 3.0 aggiornata che combina le modalità Classic e Paper per offrire opzioni di colori fedeli, mentre il display è LCD standard TUV Rheinlan Flicker Free ed impiega la regolazione della luminosità in corrente continua per eliminare lo sfarfallio. A livello audio, Redmi Pad SE è dotato di Dolby Atmos e Hi-res Audio a quattro altoparlanti.

Redmi Pad SE sarà disponibile all’acquisto dal 25 agosto, nelle tre colorazioni Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green, e nella configurazione unica da 4GB+128GB, a partire da 219,90€ su mi.com, Amazon, Unieuro e presso Xiaomi Store Italia.

Annunciati anche gli sconti early bird. Redmi Pad SE sarà acquistabile a 199,90€ su mi.com ed Amazon, dal 25 agosto all'8 settembre e su Unieuro, dal 25 agosto al 7 settembre.