Xiaomi: il Redmi S2 arriva ufficialmente in Italia, a 179 Euro

Xiaomi annuncia oggi la disponibilità di Redmi S2 in Italia, che segna l’arrivo della nuova serie Redmi S con funzionalità selfie eccezionali.

Ideato per essere il miglior Redmi per selfie, Redmi S2 sfoggia una fotocamera frontale da 16MP potenziata dalla tecnologia di pixel binning e dall’AI Beautify di Xiaomi.

Al prezzo di 179,9€, la versione da 3GB + 32GB di Redmi S2 dispone inoltre di una doppia fotocamera con AI da 12MP + 5MP e un display full screen da 5,99 pollici in formato 18:9, ed è alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 625.

Redmi S2 ha tre slot per due schede SIM e una scheda microSD fino a 256 GB. Redmi S2 dispone anche di funzione IR blaster e di AI per lo sblocco con riconoscimento facciale. Nella versione italiana, l’AI per lo sblocco con riconoscimento facciale sarà disponibile attraverso un futuro aggiornamento OTA.

La versione da 3GB + 32GB di Redmi S2 è disponibile in Italia a partire da 179,9€, in tre colori: Oro, Oro rosa e Grigio scuro. Una cover in TPU semplice ed elegante è inoltre inclusa nella confezione di ogni Redmi S2.

Redmi S2, è disponibile per la vendita presso il Mi Store autorizzato di Milano a partire dal 12 giugno. In un secondo momento, seguiranno altri canali.