Xiaomi Redmi Smart Band Pro in sconto del 32% su Amazon Italia

Al netto dell'offerta Amazon su laptop MSI, torniamo a trattare su queste pagine le iniziative promozionali legate al ben noto portale e-commerce per via di uno sconto relativo a Xiaomi Redmi Smart Band Pro.

In particolare, il prezzo della smartband è ora sceso a 34 euro tramite rivenditori su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende che precedentemente il costo era di 49,99 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 32%.

In parole povere, a conti fatti lo sconto è di 15,99 euro. Da notare il fatto che, al momento in cui scriviamo, la disponibilità risulta limitata, ma va detto che in linea generale sembra trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul prodotto. Infatti, sul portale ufficiale di Xiaomi il costo è sceso a 39,99 euro.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Xiaomi Redmi Smart Band Pro, troviamo uno schermo touch AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione di 368 x 194 pixel, nonché una batteria da 200 mAh. Presente inoltre il supporto al Bluetooth 5.0, così come non mancano circa 110 modalità fitness. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi cerca un dispositivo di questo tipo che non costi troppo.