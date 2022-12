Xiaomi fa un regalo di Natale agli utenti: MIUI 14 disponibile per questi smartphone

È passato qualche giorno dalla presentazione della MIUI 14 in Cina. Ebbene, a ridosso di Natale la personalizzazione software basata su Android 13 sta raggiungendo alcuni smartphone Xiaomi, facendo chiaramente felici gli utenti coinvolti.

A tal proposito, come riportato da Gizchina, le prime persone possono installare le versioni ufficiali V14.0.22.12.19.DEV, V14.0.22.12.20.DEV e V14.0.22.12.21.DEV, che come facilmente intuibile dal nome sono per ora disponibili per gli sviluppatori. Tra l'altro, per adesso si fa riferimento principalmente alla Cina, come ben potete intuire. Vale però la pena notare che, come riportato da Mundo Xiaomi, in questi giorni gli appassionati europei si sono adoperati per rendere la MIUI 14 Beta accessibile anche dagli "smanettoni nostrani".

Se siete degli appassionati del mondo smartphone, avrete probabilmente già intuito che c'è di mezzo il portale Xiaomi.eu, che usualmente effettua dei porting non ufficiali sviluppati a partire dal software cinese ufficiale, così da consentire anche agli utenti più esperti, nonché in grado di effettuare il tutto con consapevolezza, di poter mettere le mani sulle novità software ben prima del rilascio ufficiale lato europeo.

Chiaramente non stiamo consigliando in alcun modo di procedere in tal senso, visto che si fa riferimento a questioni legate al mondo del modding e dedicate dunque unicamente a coloro che ben conoscono queste possibilità e sanno come agire in sicurezza e senza rendere potenzialmente inutilizzabili i dispositivi.

Perché allora trattiamo la questione? Al netto del fatto che si tratta di una sorta di "regalo di Natale" per la community più appassionata, ciò su cui vale la pena soffermarsi sono più che altro i dispositivi compatibili con la MIUI 14 Beta, dato che possono delineare un quadro interessante in merito a quelli che potrebbero poi essere i dispositivi "più rapidi ad aggiornarsi".

A tal proposito, tra i modelli coinvolti troviamo, ricordando l'appena annunciata serie Xiaomi 13 in Cina, Xiaomi Mi Mix Fold, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 5, Xiaomi Mi 11 Youth Vitality Edition, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12X, Xiaomi 11, Xiaomi 11 Lite, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi MIX 4, Xiaomi CIVI, POCO F3, POCO F4, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+, POCO F4 GT e Xiaomi 12T Pro. Chiaramente non si fa riferimento a una lista esaustiva o in grado di rispecchiare effettivamente quanto avverrà, ma vale la pena notare che i dispositivi coinvolti sono già tanti.