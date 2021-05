Xiaomi vi farà un regalo se visitate un Mi Store nella giornata giusta

Dopo aver lanciato gli sconti relativi alla gamma Mi TV P1, Xiaomi torna a proporre delle iniziative promozionali. Questa volta non si tratta propriamente di un'offerta, bensì di un omaggio.

In particolare, il noto brand ha annunciato, sia mediante la pagina Facebook ufficiale che attraverso un apposito post su Mi Community, che è stato raggiunto il traguardo dei 100 Mi Store in Europa. L'azienda dispone dunque di un buon numero di negozi fisici sparsi per i vari Paesi: ricordiamo che Xiaomi è arrivata in Italia solamente nel 2018.

Per l'occasione, la società ha dunque deciso di regalare un gadget a coloro che visiteranno un Mi Store nella giornata del 26 maggio 2021. Basterà semplicemente richiederlo in cassa. Non è chiaro quale sarà effettivamente l'omaggio che il noto brand fornirà a chi si recherà fisicamente in negozio e "dimostrerà" di essere a conoscenza dell'iniziativa, ma si presume che si tratti di qualcosa di tech e ovviamente questo fa parte della "sorpresa".

Insomma, se magari avete un Mi Store vicino casa oppure se stavate pianificando da tempo di "fare un salto" in uno dei negozi fisici ufficiali di Xiaomi, questa potrebbe essere l'occasione giusta. Per il resto, se non riuscite a presenziare fisicamente, ricordiamo che sul portale ufficiale dell'azienda in questi giorni sono comunque disponibili degli sconti su molti prodotti.