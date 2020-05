Xiaomi fa registrare un nuovo record per la serie dei Redmi Note 8

Con la serie Redmi, il connubio dispositivi validi a prezzi decisamente più concorrenziali resta tutt’ora una caratteristica di Xiaomi. Da oggi c’è anche un motivo in più per festeggiare. La serie Redmi, infatti, è riuscita a registrare un nuovo record, 30 milioni di unità vendute in tutta la gamma Note 8.

Sono incluse le versioni Redmi Note 8 (ed il suo fratello Redmi Note 8T), il Redmi Note 8 Pro. Inoltre, entrambi i dispositivi sono entrati nella top ten dei 10 migliori smartphone più venduti nel Q4 2019. L’annuncio è stato dato da Lu Weibing, brand manager di Redmi, precisando che 1 milione di unità sono state vendute in un solo mese.

Con il rilascio del dispositivo anche sul mercato globale le vendite hanno raggiunto i 5 milioni, per toccare poi quota 10 milioni nel primo trimestre dell’anno e sono stati necessari 5 mesi per raggiungere l'incredibile cifra di 20 milioni di unità vendute. Il Redmi Note 8 Pro è stato annunciato il 29 agosto e si è presentato come il primo telefono della serie dotato di una fotocamera da 64 MP, salvo poi essere commercializzato solo a settembre. Da allora, Xiaomi è riuscita a spingere drasticamente le vendite, con circa 120.000 unità al giorno.

Con ogni probabilità questi numeri così imponenti vedranno una contrazione nel prossimo futuro, dato che la gamma di nuovi Redmi Note 9 è già stata commercializzata in tutto il mondo e solo il tempo saprà dirci se anche questa gamma di dispositivi riuscirà a battere i record fatti registrare dal suo predecessore.

Gli smartphone Xiaomi sono da sempre contraddistinti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo ma negli ultimi mesi, il colosso tecnologico ha fatto capire la sua volontà di volersi espandere anche nel segmento premium, lanciando la serie Mi 10, soprattutto nella variante Pro, a prezzi decisamente meno concorrenziali. Chissà se questa mossa risulterà vincente.