Xiaomi e la ricarica rapida: obiettivo 200W già nel 2023? L'indizio

Dando uno sguardo all'attuale lineup Xiaomi, che solo a luglio si è arricchita con l'annuncio degli Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra, il colosso cinese della telefonia è uno dei più attivi sul fronte della ricarica rapida.

Tra le prime a sfondare la soglia dei 100W, Xiaomi è stata anche una delle uniche a parlare nel recente passato anche di ulteriori passi in avanti, per una ricarica che potrebbe seriamente rappresentare la soluzione definitiva all'autonomia degli smartphone moderni.

Nonostante il passo indietro rappresentato dalla ricarica ad "appena" 67W per il 12S Ultra, fonti asiatiche come DCS suggeriscono che già il prossimo anno Xiaomi - e non solo - saprà farsi perdonare popolando il mercato con dispositivi da centinaia di Watt, ma potrebbero esserci anche nuovi record.

Già sulla serie 13 si parla di ricarica rapida a 100W con 50W di ricarica wireless, ma il mese scorso numerosi dispositivi Xiaomi hanno ottenuto le certificazioni di qualità 3C in Cina e, tra questi, anche un caricabatterie a 210W con supporto 20V-10,5A: un indizio dal sapore di conferma rispetto a quanto rivelato dal blogger cinese.

Punto interrogativo per molti è ancora l'usura delle attuali batterie, ma la stessa Xiaomi ha risposto sulla longevità con ricarica a 200W spiegando che a una maggiore produzione di calore corrisponde un tempo di ricarica estremamente ridotto, andando a bilanciare questi due fattori e comportando, di fatto, un livello di usura non troppo distante rispetto a smartphone che ne sono privi.