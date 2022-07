Xiaomi rilancia: 30% di sconto su Redmi Note 11 per il Prime Day 2022

Continuano le offerte del Prime Day 2022, con Xiaomi ancora protagonista delle promozioni. Tra i dispositivi che possono essere acquistati a prezzi ridotti troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 11, su cui viene garantito un risparmio del 30%.

Xiaomi Redmi Note 11 in sconto per il Prime Day 2022

Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone 4+64GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT Version + 2 anni garanzia) Alexa mani libere: 159,90 Euro (229,90 Euro)

- Smartphone 4+64GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT Version + 2 anni garanzia) Alexa mani libere: 159,90 Euro (229,90 Euro) Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone 4+64GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Star Blue (IT Version + 2 anni garanzia) Alexa mani libere: 159,90 Euro (229,90 Euro)

- Smartphone 4+64GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Star Blue (IT Version + 2 anni garanzia) Alexa mani libere: 159,90 Euro (229,90 Euro) Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone 4+64GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Twilight Blue (IT Version + 2 anni garanzia) Alexa mani libere: 159,90 Euro (229,90 Euro)

Questa promozione si aggiunge all'offerta proposta sullo Xiaomi 11 Lite 5G NE, di cui abbiamo avuto modo di parlare qualche ora fa e che permette di risparmiare il 40%. In questo caso il risparmio è del 30% rispetto al prezzo precedente consigliato, ed è anche possibile effettuare il pagamento a rate a 31,98 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.