Xiaomi rilascia l'aggiornamento a MIUI 12.5: novità e smartphone compatibili

Nella giornata di ieri, martedì 10 agosto 2021, Xiaomi ha tenuto un evento notevole in cui ha presentato molti prodotti, tra cui lo smartphone Xiaomi Mi Mix 4 con fotocamera sotto al display. Ebbene, questo e altri dispositivi mobili saranno i primi a dotarsi anche di MIUI 12.5, l’ultima versione migliorata dell’interfaccia utente firmata Xiaomi.

Come spiegato anche da Gizchina, la società ha annunciato il lancio di MIUI 12.5 per 12 smartphone:

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K30S Extreme Edition

Redmi K30 Pro

Questo sarà solo il primo lotto di dispositivi mobili che riceverà MIUI 12.5, con il rilascio atteso per altri modelli nel corso dei prossimi mesi.

Ma quali sono le novità portate da MIUI 12.5? Innanzitutto, si notano una maggiore fluidità e un consumo energetico ridotto del 10%, ma non mancano feature inedite per l’archiviazione come un aumento del 60% nell’efficienza della deframmentazione e un monitoraggio migliorato della memoria interna, o anche potenziamenti nella gestione della RAM a seconda delle applicazioni usate e delle attività svolte. Inoltre, a seconda degli scenari di utilizzo la CPU dà la priorità a certi processi e sopprime le applicazioni non importanti in background, diminuendo l’utilizzo della CPU mediamente del 15%.

Ovviamente questi costituiscono solo i “test” in vista di MIUI 13, prossima versione dell’interfaccia utente personalizzata da Xiaomi con cui vedremo giungere una vasta gamma di novità intriganti.