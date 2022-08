Xiaomi rimuoverà il caricabatterie dalla confezione dei Redmi? L'indiscrezione

Vi ricordate dello scherzo di Xiaomi relativo alla rimozione dei caricabatterie degli iPhone dalle confezioni di vendita? Ebbene, potrebbe essere invecchiato male. Infatti, sul Web si inizia a vociferare insistentemente in merito a una possibile direzione di questo tipo per il brand Redmi.

Secondo quanto riportato da GSMArena e Gizchina, il recentemente annunciato smartphone Redmi Note 11 SE, legato al mercato indiano, starebbe per essere lanciato senza caricabatterie in confezione. A tal proposito, la pagina delle specifiche dello smartphone, disponibile sul portale ufficiale di Xiaomi India, sembrerebbe confermare il tutto, elencando unicamente la presenza di cavo USB Type-C, spilla per l'estrazione del vano SIM, cover e manualistica varia.

Certo, i più attenti tra di voi sapranno che in passato si è già discusso in merito alla rimozione del caricatore dalla confezione di alcuni modelli di smartphone Xiaomi, ma questa rappresenta la prima volta in cui si inizia a fare riferimento in modo così insistente a un'operazione di questo tipo relativamente al brand Redmi.

C'è in ogni caso da dire che da noi finora Xiaomi ha sempre inserito il caricabatterie in confezione, anche quando quest'ultimo non era presente all'estero. Per intenderci, la versione cinese di Xiaomi Mi 11 arrivò sul mercato senza caricatore, ma lato Global fu comunque deciso di includere quest'ultimo. Insomma, non è ancora detta l'ultima parola: staremo a vedere.