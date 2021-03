Xiaomi, il grande ritorno della linea Mi MIX ha una data ufficiale

In attesa del grande lancio del 29 marzo, in cui Xiaomi dovrebbe presentare il Mi 11 Pro e il Mi 11 Ultra, la compagnia ha deciso di stuzzicare la nostra fantasia con un teaser che preannuncia, per la stessa data, un gradito ritorno.

Si tratta della famiglia Mi MIX, iconica linea di smartphone che per la prima volta ha portato sul mercato la sua idea di form factor a tutto schermo per gli smartphone di nuova generazione.

Stando agli ultimi rumor in realtà, il rilancio di questo brand non dovrebbe stupirci più di tanto, dal momento che di recente in rete sono apparse anche delle foto di un presunto smartphone Mi MIX pieghevole.

In un successivo tweet, è stata resa nota anche quella che potrebbe essere la killer feature del nuovo Mi MIX, ovvero una rivoluzionaria fotocamera a lente liquida, qualcosa di cui abbiamo avuto modo di parlare anche sul fronte Huawei, ma che ancora non ha avuto modo di fare il suo ingresso sul mercato.

Si tratterebbe dunque di un unicum e, ancora una volta, il compito di tastare il terreno dell'innovazione toccherà a questa linea di smartphone. Le lenti liquide, in particolare, sono composte da un materiale ottico liquido, in grado di cambiare forma per adeguarsi alla lunghezza focale. Per questo motivo, questo materiale sarebbe l'ideale, ad esempio, per integrare all'interno di un singolo modulo fotografico sia le caratteristiche di un sensore Macro che quelle di una camera Tele.